İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Iğdır'da gıda denetimleri devam ediyor

Iğdır İl genelinde gıda üretim, dağıtım ve satış işletmelerinde denetim yapıldı.


Iğdır Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda denetim ekiplerince İl genelindeki gıda ürettim, dağıtım ve satış işletmelerinde denetimler aralıksız olarak devam ediyor. Gerçekleştirilen denetimlere İl Müdürü Özkan Yolcu'da katılarak denetimleri yerinde inceledi. Denetimde firmaların soğuk hava depolarında incelemeler yapıldı. Yumurta paketleme ünitesi, tavuk ürünlerinin saklanma koşulları, hijyen kuralları, dağıtım zincirinde uyulması gereken kurallar, ürünlerin son kullanma tarihleri incelendi. İl Müdürü Özkan Yolcu, “Vatandaşımızın sağlıklı ve temiz gıdalara ulaşmasını sağlamak için denetim ekiplerimizle her daim sahada ve denetimdeyiz. Kurallara uymayanlar için gerekli işlemler yapılırken, kuralları eksiksiz yerine getirenlere de teşekkür ediyoruz. Her denetim sağlıklı yaşam içindir” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.