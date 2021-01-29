Iğdır'da gıda denetimleri devam ediyor

Iğdır'da alınan tedbirler kapsamında gıda ve temel tüketim ürünleri başta olmak üzere saha denetimler yapıldı.

Iğdır'da gıda ve temel tüketim ürünleri başta olmak üzere saha denetimleri artırıldı. Marketlerde ki fiyat ve etiketleri denetleyen ekipler fahiş fiyatlara yönelik denetimlerine devam ediyor. Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında ilgili genelgelerle alınan tedbir ve kararlar doğrultusunda ekipler esnaf ve vatandaşları bilgilendirmeye, uyarmaya ve denetlenmeye devam ediyor.