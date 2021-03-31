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Iğdır'da gıda denetimleri devam ediyor

Iğdır genelinde gıda üretim, dağıtım ve satış işletmelerinde denetim yapıldı.


Iğdır Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda denetim ekiplerince İl genelindeki gıda üretim, dağıtım ve satış işletmelerinde denetimler aralıksız olarak devam ediyor. Gıda denetimi yapan ekipler vatandaşların sağlığı için kontrol ve denetimlere devam ediyor.


Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, “Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak, halkımızın sağlığı açısından önem arz eden tükettiğimiz gıdaların güvenirliğini kontrol altında tutmak ve sağlık açısından sakıncalı olan gıdaların üretimini ve satışını engellemek için Gıda Kontrol ekiplerimiz denetimlerine ara vermeksizin devam etmektedir” denildi.

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