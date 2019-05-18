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Iğdır'da gıda ve fiyat denetimi

Iğdır İl Ticaret Müdürlüğü tarafından market, manav, pazar yeri, toptancı hallerinde denetim ve incelemeler yapıldı.


Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte 12 adet yerel market, 13 adet manav, 7 adet şarküteri, 8 adet tavuk satış noktası, toptancı halinde ise 11 yerde denetim ve incelemelerde bulundu. Yapılan denetimler sonucu 2 işletmeye ceza uygulanarak, gerekli yetkililer ve çalışanlar uyarıldı. Piyasalardaki fiyat istikrarını bozucu ve tüketicilerin ekonomik çıkarlarına zarar verici olan fiyat artışlarının önlenmesi ve tüketicinin mağduriyetinin önüne geçilmesi için İl Ticaret Müdürlüğü tarafından ramazan ayı boyunca her hafta gereken çalışmalar yapılacağı açıklandı.


Konuyla ilgili açıklama yapan Ticaret İl Müdürü Ender Ünal, “Ramazan ayının gelmesiyle birlikte gıda sektöründe önemli bir hareketlilik yaşanmakta. Ramazan pideleri, et, et ürünleri, süt, süt ürünleri gibi ürünler olmak üzere, bir çok gıda ürünlerine olan talep önemli ölçüde artmaktadır. Gıda piyasalarında meydana gelen bu durumu ticari fırsata çevirmek ve daha fazla kazanç elde etmek amacıyla gıda fiyatlarında haklı bir gerekçeye dayanmayan suni artışların ilimizde yaşanmaması ve halkımızın ramazan ayı boyunca sıkıntı yaşamaması için denetimlerimiz devam edecek” dedi.

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