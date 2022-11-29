Iğdır'da göçük altında kalan işçinin cesedi çıkarıldı

30 sıralarında meydana gelen göçükte işçilerden Recep Koçer yaralı kurtulurken göçük altında kalan Tayfun Koç'un cansız bedeni yaklaşık 10 saat süren çalışma sonunda bulundu.

Iğdır'da dün su deposu için yapılan ve Iğdır Üniversitesi yerleşkesi içinde bulunan depoda beton dökme sırasında göçük meydana geldi. Göçükte Recep Koçer ayağından yaralanarak kurtulurken, bir türlü ulaşılamayan Tayfun Koç isimli işçinin ise yaklaşık 10 saat süren çalışma sonucu cesedi inşaat alanından çıkarılarak Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Tayfun Koç'un ailesi ve akrabaları cenazeyi almak için Iğdır'a geldi. Otopsi sonrası cenaze ailesine teslim edilecek. Göçük altından yaralı kurtulan Recep Koçer tekerlekli sandalye ile morgun kapısına gelerek arkadaşına karşı son görevini yerine getirdi. Otopsi sonrası cenaze memleketi Van'a gönderilecek. Olayda yaşamını yitiren Tayfun Koç'un evli ve sekiz çocuk babası olduğu öğrenildi.