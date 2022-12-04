Iğdır'da ‘Güneş Enerji Santrali Projesi' tamamlandı

Iğdır'da yapımına başlanan ‘Güneş Enerji Santrali Projesi' tamamlandı.

Iğdır'da soğuk hava deposu alanında hizmet veren bir işletme 2020-2021 başvuru döneminde yüzde 50 GES projesi programına alındı. İşletme projeyi 2022 yılında tamamlayarak hibe almaya hak kazandı. Böylelikle soğuk hava deposu olarak faaliyet gösteren tesis, yıllık elektrik ihtiyacını karşılayacak olan çatı GES projesi ile kendi elektriğini karşılayacak. Kentte örnek teşkil eden projenin yaygınlaştırılması hedefleniyor.