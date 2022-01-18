İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Iğdır'da güneşin batışı ile gelen görsel şölen

Iğdır’da akşam saatlerinde güneşin batışı ile gökyüzündeki bulutlara yansıyan güneş ışığı görsel şölen oluşturdu.

Iğdır'da akşam saatlerinde güneşin batışı ile gökyüzündeki bulutlara yansıyan güneş ışığı görsel şölen oluşturdu.


Iğdır'da akşam saatlerinde görsel şölen oluştu. Iğdır Melekli kasabasından merkeze giden vatandaşlar görsel şölen ile karşılaştı. Güneşin doğuşuna denk gelen vatandaşlar ortaya çıkan görsel şöleni de fotoğraf çekerek ölümsüzleştirdi. Ermeniler Tarafından Katledilen Şehit Türkler Anıt ve Müzesindeki kılıç anıtı ve Türk bayrağı da görsel şölene başka bir güzellik kattı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.