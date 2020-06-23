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Iğdır'da güvenlik duvarları kaldırıldı

Iğdır’da terör saldırılarına karşı emniyet tedbirleri kapsamında kurulan betondan güvenlik duvarları kaldırıldı.

Iğdır'da terör saldırılarına karşı emniyet tedbirleri kapsamında kurulan betondan güvenlik duvarları kaldırıldı.


Barış sürecinin sona ermesinin ardından, güvenlik tedbirleri kapsamında kurulan beton güvenlik duvarlarının kaldırılma işlemine başlandı. Iğdır merkezde bulunan Karakol, Jandarma, polis merkezleri ve uygulama noktaları önüne kurulan güvenlik duvarları kaldırıldı. İş makinelerinin yardımı ile bulundukları yerden kaldırılan güvenlik duvarları Tır'lara yüklenerek götürüldü.

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