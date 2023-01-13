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Iğdır'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi tutuklandı

Iğdır’da kasten öldürme suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi tutuklandı.

Iğdır'da kasten öldürme suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre Iğdır İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) kasten öldürme suçundan aranan ve hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Iğdır Karakoyunlu İlçesi Bulakbaşı Köyü nüfusuna kayıtlı A.A. yapılan çalışmalar sonucunda gözaltına alındı. Gözaltına alınan A.A., daha sonra tutuklanarak Iğdır S Tipi Cezaevine gönderildi.

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