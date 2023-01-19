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Iğdır'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

Iğdır’da hakkında 13 yıl 10 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalanırken, adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Iğdır'da hakkında 13 yıl 10 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalanırken, adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Iğdır İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmalar aralıksız olarak sürüyor. Ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde hakkında, “bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık” suçundan aranan ve hakkında 13 yıl 10 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.H. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gerekli işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen S.H. tutuklanarak Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

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