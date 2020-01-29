İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Iğdır'da Halk Günü Toplantısı yapıldı

Iğdır’da, 2020 yılı Ocak ayı "Halk Günü Toplantısı" gerçekleşti.

Iğdır'da, 2020 yılı Ocak ayı "Halk Günü Toplantısı" gerçekleşti.


2020 yılının ilk “Halk Günü Toplantısı” Vali Yardımcısı Yunus Koç başkanlığında, ilgili kurum müdürleri ve vatandaşların katılımı ile gerçekleşti.


Iğdır Valiliği toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda vatandaşlara tek tek söz hakkı verilerek sıkıntı, ihtiyaç ve talepleri dinlendi. Vatandaşlar tarafından iletilen hususların çözümü konusunda ilgili kurum müdürlerine talimat verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.