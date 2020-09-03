Iğdır'da halk günü toplantısı yapıldı

Iğdır Valisi ve Belediye Başkanı Hüseyin Engin Sarıibrahim başkanlığında Eylül Ayı'nın ilk Halk Günü toplantısı gerçekleşti.

Iğdır Valiliği toplantı salonunda kurum amirlerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda vatandaşların sıkıntı, talep ve isteklerini dinleyen Sarıibrahim, kendisine iletilen hususları ilgili mevzuatlar doğrultusunda çözümü konusunda kurum amirlerine talimat verdi.