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Iğdır'da hayvan hırsızlığı 1 kişi tutuklandı

Iğdır’da meydana gelen küçükbaş hayvan hırsızlığı ile ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli şahıstan 1’i tutuklandı.

Iğdır'da meydana gelen küçükbaş hayvan hırsızlığı ile ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli şahıstan 1'i tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Iğdır'ın Karakoyunlu İlçesi Taşburun Köyünde bir şahsa ait sürüden 10 adet küçükbaş hayvan çalındı. Meydana gelen küçükbaş hayvan hırsızlığı olayına ilişkin Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı. Hırsızlık olayını gerçekleştiren 6 şüpheli şahıs ile 1 araç yakalandı. Şüpheli şahıslardan 1'i tutuklanırken, 3'ü serbest, 2 şüpheli ise mağdurun zararına karşılık 15 bin lira teminatla adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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