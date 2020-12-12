Iğdır'da hayvan hırsızlığı: 2 gözaltı

Iğdır'ın Tuzluca İlçesinde çalınan küçükbaş hayvanlar sahibine teslim edilirken, 2 şüpheli şahıs ise gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır'ın Tuzluca İlçesine bağlı Beyoğlu köyünde bir şahsa ait 33 küçükbaş hayvan kayboldu. İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektiflerince yapılan araştırma sonucu kaybolan hayvanların 2 şüpheli şahıs tarafından çalındığı tespit edildi. Iğdır hayvan pazarı ve Ağrı Dağı kırsalında yapılan araştırmalar sonucu çalınan hayvanların başka bir sürü içerisinde olduğu tespit edilerek sahibine teslim edildi.

Olaya karışan şüpheli şahısların gözaltına alındığı ve adli işlem başlatıldığı öğrenildi.