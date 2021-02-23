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Iğdır'da hayvan hırsızlığına 7 gözaltı

Iğdır’da meydana gelen küçükbaş hayvan hırsızlığıyla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.

Iğdır'da meydana gelen küçükbaş hayvan hırsızlığıyla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Iğdır'ın Halfeli beldesinde bir şahsa ait sürüden yeni doğum yapmış 2 adet küçükbaş hayvan çalındı. Küçükbaş hayvan hırsızlığı olayına ilişkin Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışma sonucu çalınan küçükbaş hayvanlar Halfeli beldesinde başka bir sürü içinde bulunarak sahibine teslim edildi. Hırsızlık olayını gerçekleştiren 7 şüpheli şahıs yakalandı. Olaya ilişkin yakalanan ve suçlarını itiraf eden 7 şüpheli şahıstan 4'ü hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

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