İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Iğdır'da hayvan tespit çalışmaları

Iğdır’da damızlık Koyun ve Keçi yetiştiriciliği destekleme çalışmalarında kullanılmak üzere tespit çalışmaları devam ediyor.

Iğdır'da damızlık Koyun ve Keçi yetiştiriciliği destekleme çalışmalarında kullanılmak üzere tespit çalışmaları devam ediyor.


Hayvan tespit çalışmaları kapsamında Tuzluca İlçesinde 5 mahalle, İlçeye bağlı 30 köyde tespit çalışmaları tamamlandı. Kalan 51 köyde ise yoğun kış ve olumsuz hava koşullarına rağmen çalışmalar devam edecek. Tuzluca İlçesi ve köylerinde devam eden damızlık koyun ve keçi tespit çalışmaları, 15 Şubat 2019 tarihinde sona ereceği açıklandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.