Iğdır'da hayvan tespit çalışmaları

Iğdır'da damızlık Koyun ve Keçi yetiştiriciliği destekleme çalışmalarında kullanılmak üzere tespit çalışmaları devam ediyor.

Hayvan tespit çalışmaları kapsamında Tuzluca İlçesinde 5 mahalle, İlçeye bağlı 30 köyde tespit çalışmaları tamamlandı. Kalan 51 köyde ise yoğun kış ve olumsuz hava koşullarına rağmen çalışmalar devam edecek. Tuzluca İlçesi ve köylerinde devam eden damızlık koyun ve keçi tespit çalışmaları, 15 Şubat 2019 tarihinde sona ereceği açıklandı.