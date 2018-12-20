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Iğdır'da husumetli aileler barıştırıldı

Iğdır’ın Halfeli Beldesinde ikamet eden Yanardağ ve Arıslı aileleri arasında meydana gelen husumet sona erdi.

Iğdır'ın Halfeli Beldesinde ikamet eden Yanardağ ve Arıslı aileleri arasında meydana gelen husumet sona erdi.


Iğdır Valisi Enver Ünlü, Belediye Başkanı Av. Murat Yikit, İl Jandarma Komutanı Hakan Başakçı ve kanaat önderlerinin katılımıyla gerçekleşen barışma merasimi ile husumetli iki aile barıştırıldı.


Peygamber Efendimizin “Üç günden fazla küs durmayın” sözünü hatırlatan Iğdır Valisi Enver Ünlü, bir daha böyle hadiselerin yaşanmaması temennisinde bulundu.


Yemek ikramının ardından, İl Müftüsü Mustafa Tekin'in dua okumasından sonra, Vali Ünlü tarafından ailelere Kur'an-ı Kerim hediye edilmesiyle barıştırıldı.

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