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Iğdır'da huzur toplantısı yapıldı

Iğdır Valisi Enver Ünlü başkanlığında, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce ve kurum amirlerinin katılımıyla Atatürk Mahallesinde huzur toplantısı yapıldı.


Şehit Piyade Er Hüseyin Koruç Kütüphanesinde gerçekleşen toplantıda, vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Vali Ünlü, not aldırarak ilgili kurum müdürlerine talimat verdi.


Iğdır'ın güven, huzur ve mutlu bir kent olduğunu belirten Vali Enver Ünlü, “sizlerin ifade ettiği sorunlara çözüm bulmaya, istekleri karşılamaya çalışıyoruz. İmkanlarımız ölçüsünde tüm kurumlarımızla birlikte vatandaşlarımızın en iyi şartlarda yaşaması için çaba sarf ediyoruz” dedi.

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