İhlas Haber Ajansı

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Iğdır'da iki grup arasında kavga

Iğdır’da iki grup arasında alacak verecek meselesinden dolayı çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

Iğdır'da iki grup arasında alacak verecek meselesinden dolayı çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.


Edinilen bilgiye göre, Iğdır Halfeli Caddesi'nde iki grup arasında alacak verecek meselesinden dolayı çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Bir anda büyüyen kavgaya orada bulunan bütün akrabalar dahil olunca kavga büyüdü. Sopa, taş ve sandalyelerin kullanıldığı kavgaya vatandaşlar müdahale ederek ayırmaya çalıştı. O anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kavga, polislerin olay yerine gelmesi ile sona erdi.

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