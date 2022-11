"Doğu'nun Çukurova'sı" olarak bilinen Iğdır'da ilk defa cennet hurması yetiştirildi, hasadı yüz güldürdü.

İklimi ve coğrafi koşullarıyla birçok tarım ürününün yetiştirildiği, "Doğu'nun Çukurova'sı" Iğdır'da girişimciler farklı ürünler yetiştirmeye devam ediyor. Iğdır'ın Aralık ilçesinde yaşayan, 1 yıl önce evlendikten sonra Ankara'dan kente gelen Begüm Taşdemir Alçan, Akdeniz ve Trabzon hurması olarak da bilinen cennet hurmasını Iğdır'da yetiştiren ilk kişi oldu. Alçan, eşi ile nişanlı olduğu dönemde cennet hurmasının fidanını eşine vererek bahçeye dikmesini istedi. Nişanlısının isteğini kırmayan eşi Nihat Alçan, fidanı bahçeye dikerek özel olarak ilgilendi. Düğün sonrası Iğdır'a yerleşen Begüm Taşdemir Alçan, gönderdiği fidan ile kendisi ilgilenerek bu sene ilk meyvelerini aldı.

Begüm Taşdemir Alçan, insanın istediği zaman her şeyi başarabileceğini söyleyerek, “Buraya bir yıl önce Ankara'dan gelin olarak geldim. Eşim ile birlikte Iğdır'da Cennet hurması yetiştirmeye çalıştık. Bunun sebebi de genellikle meyve ve sebzelerin farklı iklim özelliklerinde daha doğrusu belli iklim özelliklerinde yetiştiğine değil kanılar olduğu içindi. Aslında amacımız bunu kırmaktı. Biliyorsunuz Iğdır mikro klima özelliğine sahip bir şehrimiz. Biz de genellikle Karadeniz ikliminde yetişen bu cennet hurmalarını Iğdır şehrimizde eşimle birlikte yetiştirmeye çalıştık ve bunun meyvelerini bu yıl almış bulunmaktayız. Yaklaşık olarak her meyve 350 gram ağırlığında şu anda gördüğünüz ağaç 10 ile 15 kilogram meyve verdi. Yani ben vatandaşlarımıza hiçbir şekilde denemekten şaşmamalarını tavsiye ediyorum, denemekte her zaman bir fayda olduğunu bu şekilde görmüş bulunmaktayız. Dediğim gibi deneme çalışmasına girdik bundan sonra devletimizin destekleri ile birlikte bu üretimimizi artırmayı şehrimize verimli bir hal almayı aldırmayı düşünüyoruz. Eğer yardımları dokunursa hatta biz bu durumu bir çiftliğe dönüştürmeye bile hayal ediyoruz, umarım yaparız” dedi.