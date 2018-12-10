Iğdır'da ithalat ve ihracat

Iğdır'da, bitki, bitkisel ürün ve zararlı organizma taşıması ihtimali bulunan diğer maddelerin ithalat, ihracat ve transit geçişleri Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülüyor.

Iğdır Tarım ve Orman müdürlüğü, 2018 yılı içerisinde inspektörler tarafından 502 araç üzerinden 9 bin 576 ton pamuk, 947 ton kuru fasulye, 24 ton karpuz çekirdeği, 310 ton kırmızı fasulye, 283 ton kırmızı mercimek, 839 ton maş fasulyesi, 38 ton meyan kökü, 24 ton nohut,14 ton saman ve 19 ton yeşil mercimek ithalatı ile beraber yaklaşık 216 adet Bitki Sağlığı Sertifikası düzenlenerek Nahcivan Özerk Cumhuriyetine 1016 m³ Orman ürünü, bin 88 ton bitkisel ürün, bin 977 ton yaş meyve sebze, bin 618 adet fide fidan ve bin 615 adet dış mekan süs bitkisi ihracatı yapıldı.

İnsan sağlığı, güvenliği, hayvan, bitki varlığı ve sağlığı yönünden Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 2019 yılı içerisinde de çalışmalarının devam edeceği açıklandı.