Iğdır'da Jandarma ekiplerine av koruma ve kontrol eğitimi

Iğdır'da kaçak avlanmaya karşı Jandarma ekiplerine av koruma ve kontrol eğitimi verildi.

Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve Iğdır İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) personeli tarafından Iğdır Suveren Jandarma Karakol Komutanlığı personeline 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu, Av Koruma Kontrol, Kaçak avcılık, Biyokaçakçılık ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu konularında eğitim düzenlendi. Kaçak avlanmada kullanılan ses cihazları, tuzak ve kapanlar tanıtıldı.