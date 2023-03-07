Iğdır'da jandarmadan horoz baskını

Iğdır'da horoz dövüşü organizasyonunda jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 102 kişi yakalandı. Yakalanan kişilere 464 bin 508 TL idari para cezası uygulanırken organizatör bir kişi gözaltına alındı.

Iğdır'ın Alikamerli Mahallesindeki bir evde horoz dövüştürüldüğü istihbaratını alan Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, adrese operasyon düzenledi. Horozların dövüştürülmesi için ev içinde hazırlanan pistte dövüştürülen 30 horoz ele geçirildi.

Düzenlenen operasyonda farklı illerden Iğdır'a gelerek organizasyona katılan 102 kişi jandarma ekiplerince yakalandı. Yakalanan kişilere 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde “Hayvanlara Kasıtlı Olarak Kötü Davranmak” kabahatinden toplam 464 bin 508 TL idari para cezası uygulandı.

Dövüştürülmek için kullanılan 30 horoz ise Iğdır Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

Olayla ilgili organizatör F.D. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.