Iğdır'da jandarmaya kaçak avlanmaya karşı eğitim verildi

Iğdır'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Iğdır İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) tarafından jandarmaya eğitim verildi.

Iğdır'da kaçak avlanmaya karşı personel bilgilendirilmesi devam ediyor. Iğdır'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Iğdır İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) tarafından Aralık Jandarma Karakol Komutanlığı personeline 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu, Av Koruma Kontrol, Kaçak avcılık, Biyokaçakçılık ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, konularında eğitim düzenlendi. Kaçak avlanmada kullanılan ses cihazları, tuzak ve kapanlar tanıtıldı.