Iğdır'da kablo hırsızlığı: 1 kişi tutuklandı

Iğdır'ın Halfeli beldesinde enerji nakil hattındaki kabloları çalarak beldenin bir kısmını elektriksiz bıraktığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Hırsızlık olayı Iğdır'ın Halfeli beldesinde meydana geldi. Enerji nakil hattındaki kabloları çalan kişi ya da kişilere yönelik İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), çalışma başlattı. Jandarmanın titiz çalışmasıyla belirlenen adreste 23 Ekim'de enerji nakil hattında çalınan çeşitli uzunluklarda kesilmiş 190 parça enerji nakil kablosu ele geçirildi. Hırsızlıkla ilgili ,S.A. gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi.