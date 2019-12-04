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Iğdır'da kaçak akaryakıt operasyonunda 1 gözaltı

Iğdır’da jandarma ekiplerinin düzenlediği kaçak akaryakıt operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Iğdır'da jandarma ekiplerinin düzenlediği kaçak akaryakıt operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Iğdır merkez 14 Kasın Mahallesi'nde H.B. isimli şahsa ait iş yerinde arama yaptı. Arama sonucu, bin 800 litre kaçak akaryakıt ile bir adet sayaçlı ve elektrikli akaryakıt pompası ele geçirildi. Operasyonda H.B. isimli şahıs ekipler tarafından gözaltına alındı.

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