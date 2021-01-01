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Iğdır'da kaçak avcılara para cezası kesildi

Iğdır’da kaçak avcılık yapan ve sosyal medya üzerinden paylaşan 3 şahsa 46 bin 361 TL ceza kesildi.

Iğdır'da kaçak avcılık yapan ve sosyal medya üzerinden paylaşan 3 şahsa 46 bin 361 TL ceza kesildi.


Edinilen bilgiye göre, Iğdır'da kaçak avcılık yapan ve sosyal medya üzerinden paylaşım yapan 3 şahıs belirlendi. Şahısların adres tespiti için Iğdır Valiliği çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu adres tespiti yapılarak 3 şahsa ulaşıldı. Kaçak avcılık yaptıkları için şahıslara 5 bin 981 TL idari, 40 bin 380 TL tazminat olmak üzere toplam 46 bin 361 TL para cezası kesildi.

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