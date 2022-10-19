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Iğdır'da kaçak avlanan 1 kişiye idari para cezası kesildi

Iğdır’da avlaklarda kaçak avlanan 1 kişiye yetkililer tarafından idari para cezası kesildi.

Iğdır'da avlaklarda kaçak avlanan 1 kişiye yetkililer tarafından idari para cezası kesildi.


Iğdır İl Jandarma HAYDİ ekipleri yaban hayvanı popülasyonunun sürdürülebilir seviyede bulundurulması amacıyla avlaklarda yaptığı denetimlerde avlaklarda avlanan bir kişi ile karşılaştı. Yapılan denetimde şahsın avcılık belgesi olmadan avlandığı tespit edildi.


Kaçak avcılıkla mücadele çerçevesinde kaçak avlanan kişiye idari para cezası verildi.

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