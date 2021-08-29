Iğdır'da kaçak avlanmaya karşı av koruma denetimleri devam ediyor

Iğdır'da usulsüz ve kaçak avcılara yönelik denetimler devam ediyor.Iğdır Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen çalışma ile kaçak avcılara göz açtırılmıyor. Kontrollerini yapan ekipler hem kaçak avlanmaya karşı çıkıyor hem de avlanmanın yasak olduğu bölgelerde avlanmaya izin vermiyor. Avcılık faaliyetlerini yasal olarak sürdüren avcıların avlanmalarının yasalara ve mevzuata uygun olup olmadığı da denetleniyor.