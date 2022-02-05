Iğdır'da kaçak avlanmaya karşı av koruma denetimleri devam ediyor

Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen çalışma ile kaçak avcılara göz açtırılmıyor. Ekipler hem kaçak avlanmaya karşı çıkıyor hem de avlanmanın yasak olduğu bölgelerde avlanmaya izin vermiyor. Ekipler ayrıca avcılık faaliyetlerini yasal olarak sürdüren avcıların avlanmalarının yasalara ve mevzuata uygun olup olmadığını da denetleniyor. Denetimlerin belirli aralıklarla devam edeceği öğrenildi.