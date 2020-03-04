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Iğdır'da kaçak cep telefonu, nargile tütünü ve sigara operasyonu: 2 gözaltı

Iğdır’da bir depoda yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 253 bin TL olan kaçak cep telefonu, nargile tütünü ve sigara ele geçirildi.

Iğdır'da bir depoda yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 253 bin TL olan kaçak cep telefonu, nargile tütünü ve sigara ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ticari maksatla kaçak cep telefonu, nargile tütünü ve sigara bulundurduğu tespit ettiği iki şahsa yönelik operasyon düzenledi.Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı izni ile şahıslara ait Iğdır Merkez Söğütlü Mahallesindeki bir depoda arama yapıldı.Yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 253 bin TL olan bin 630 adet kaçak cep telefonu, 37 kilogram kaçak nargile tütünü ve çok sayıda kaçak sigara ele geçirildi.


Şüpheli şahıslar gözaltına alınarak adli işlem başlatıldı.

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