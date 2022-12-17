İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Iğdır'da kaçak içki can aldı

Iğdır’da, kullanımı kaçak ve tehlikeli olan yeşil peri olarak adlandırılan içkiden içen bir kişi hayatını kaybetti.

Iğdır'da, kullanımı kaçak ve tehlikeli olan yeşil peri olarak adlandırılan içkiden içen bir kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Iğdır Karakoyunlu ilçesi Koçkıran köyünde yaşayan Kazım A, arkadaşlarıyla birlikte, yeşil peri olarak adlandırılan yüksek alkollü içkiden tüketti. Kısa süre sonra bilincini kaybeden Kazım A, Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yoğun bakıma alınan Kazım A. tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazım A'nın bekar ve güvenlik görevlisi olduğu öğrenildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.