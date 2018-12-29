Iğdır'da kaçak içki operasyonu

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yaklaşan yılbaşı sebebiyle gümrük kaçağı alkol satışı yapan 5 iş yeri ve sahte içki imalatı yapılan bir imalathaneye yönelik yapılan operasyon da çok sayıda bandrolsüz içki ele geçirildi.

Yapılan çalışmalarda, 54 şişe gümrük kaçağı bandrolsüz viski, 92 şişe gümrük kaçağı bandrolsüz votka, 270 adet boş içki şişesi, 100 adet değişik markalara ait alkol şişesi bandrolü, 900 adet değişik markalara ait alkol şişesi etiketi, sahte içki imalatında kullanılan aktif karbon kömürü, alkol ölçüm cihazı, alkol damıtma işlemlerinde kullanılan serum hortumu ve çeşitli ekipmanlar, sahte içki imalatı yapılan iş yerinde bir adet ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü operasyonda gözaltına alınan 7 kişi hakkında adli işlemler devam ettiğini açıkladı.