İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Iğdır'da kaçak kozmetik ürün ele geçirildi

Iğdır’da yol kontrolü esnasında yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 110 bin TL olan kaçak kozmetik ürün ele geçirildi.

Iğdır'da yol kontrolü esnasında yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 110 bin TL olan kaçak kozmetik ürün ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suveren Jandarma yol kontrol noktasında şüphe üzerine bir kamyonet durdurdu. Kamyonette yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 110 bin TL olan çeşitli markalarda 3 bin 549 adet faturasız kozmetik ürün ele geçirildi.


Olayla ilgili şüpheli bir şahıs gözaltına alınarak adli işlem başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.