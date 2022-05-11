İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Iğdır'da kalaşnikof silah ve parça tesirli el bombası ele geçirildi

Iğdır’da kalaşnikof silah, parça tesirli el bombası ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Iğdır'da kalaşnikof silah, parça tesirli el bombası ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tuzluca ilçesine bağlı Canderviş köyünde silah ve patlayıcı madde ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler tarafından iki farklı adrese düzenlenen operasyonda 1 kalaşnikof tüfek, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ile bu silahlara ait çok sayıda mühimmat ve 1 parça tesirli el bombası ele geçirildi.


Ekipler silah ve mühimmatlara el koyarken 2 şüpheli de gözaltına alındı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.