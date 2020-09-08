Iğdır'da kalaşnikof tüfek ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan takip ve çalışma neticesinde, Karakoyunlu ilçesi Taşburun köyünde bir şahsın evinde yapılan aramada 1 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 163 adet 7,62 mm fişek, 3 adet şarjör ve 540 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Yakalanan şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.