Iğdır'da Kalaşnikof tüfek ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Karakoyunlu İlçesine bağlı Bekirhanlı köyünde bir eve operasyon düzenledi. Yapılan arama sonucu 1 adet AK-47 kalaşnikof tüfek ile bu tüfeğe ait 4 adet şarjör, 100 adet 7,62 mm çapında fişek, 1 adet ruhsatsız tabanca ile bu tabancaya ait 1 adet şarjör, 8 adet 9 mm fişek ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.