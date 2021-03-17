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Iğdır'da Kalaşnikof tüfek ele geçirildi

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışma sonucu AK-47 kalaşnikof tüfek ele geçirilirken, bir kişide gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Karakoyunlu İlçesine bağlı Bekirhanlı köyünde bir eve operasyon düzenledi. Yapılan arama sonucu 1 adet AK-47 kalaşnikof tüfek ile bu tüfeğe ait 4 adet şarjör, 100 adet 7,62 mm çapında fişek, 1 adet ruhsatsız tabanca ile bu tabancaya ait 1 adet şarjör, 8 adet 9 mm fişek ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.


Olayla ilgili gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

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