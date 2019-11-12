İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Iğdır'da kan bağışı kampanyası düzenlendi

Güneydoğu Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü tarafından Iğdır’da kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Güneydoğu Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü tarafından Iğdır'da kan bağışı kampanyası düzenlendi.


Kan bağışı öncesi vatandaşların kan değerini ve tansiyonunu ölçen yetkililer daha sonra kan almaya başladılar. Kan verdikten sonra görevliler, vatandaşların en az 30 dakika kan merkezinden ayrılmamalarını belirtti. Ayrıca Kızılay görevlileri, kan verdikten sonra bağışçıların ilk 4 saatte her zamankinden fazla sıvı içmelerini, ve en az bir saat sigara içmemeleri tavsiyesinde bulundu.


Kan bağışına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.