Iğdır'da kan bağışı kampanyası düzenlendi

Iğdır'da Kızılay tarafından Zübeyde Hanım Bulvarı'nda düzenlenen kan bağış kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kan bağışında bulunmak için gezici tırdaki kan merkezine gelen fakat 28 günlük süreyi geçirmediği için kan bağışında bulunamayan Iğdır Valisi H. Engin Sarıibrahim, “Kan bağışçısı olarak Kızılay'ı desteklemek en önemli vazifedir. Hem valilik hem de burada yaşayan bir birey olarak bu hareketi desteklememiz gerekiyor. Sağlıklı kalmak, sağlıklı yaşamak ve sağlığı paylaşmak için bütün vatandaşlarımızı kan vermeye Kızılay'a davet ediyoruz” dedi.

25 Aralık Cuma gününe kadar kan bağış aracının Iğdır'da kalacağını belirten Türk Kızılay Iğdır Şube Başkanı Asım Tülay ise, “Kızılay Iğdır'ın olduğu gibi tüm Türkiye'nin de kan bağışını karşılayan tek yetkili kurumdur. Türkiye'de kan stoklarımız azaldığı için vatandaşlarımızın kan bağışında bulunmaları çok önemlidir. Pandemiden dolayı vatandaşların biraz çekindiğini biliyoruz ama en önemli dönem bu dönemler. Bu dönemde kan verip vatandaşlarımıza yardımcı olabilir ve hayat kurtarabilirsiniz. O insanların sizin kanlarınıza ihtiyacı var. Plazma bağışında bulunabilirsiniz. Korona virüs geçirmiş vatandaşlarımız 28 gün sonra kanlarını bağışlayabilirler. Fakat iyileştikten 3 ay sonra alamıyoruz. Sizden tek ricamız bu dönemde biraz daha duyarlı olalım. Kan ihtiyacı olan vatandaşlarımızın kan bulabilmelerinin tek yolu Türk Kızılay'ıdır. Kanlarımızı bağışlayalım” şeklinde konuştu.

Kan bağışına ise vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği görüldü.