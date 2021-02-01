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Iğdır'da kanalizasyon ve içme suyu şebeke hattı çalışmaları

Iğdır’da yer altı çalışmaları kapsamında kanalizasyon ve içme suyu şebeke hattı yenilenmesi devam ediyor.

Iğdır'da yer altı çalışmaları kapsamında kanalizasyon ve içme suyu şebeke hattı yenilenmesi devam ediyor.


Iğdır'da şehrin farklı noktalarında sürdürülen altyapı yenileme çalışmaları kapsamında, kanalizasyon ve içme suyu şebeke hattı çalışmalarına ekipler kısıtlamaları fırsat bilerek hafta sonu da devam ediyor. Şehrin farklı noktalarında başlatılan çalışmalar ile ekonomik ömrünü tamamlamış içme suyu hatları yenilenirken, bir yandan ise kanalizasyon hatları da yenileniyor. Ekipler bir an önce kanalizasyon ve içme suyu şebeke hattı çalışmalarını tamamlayarak vatandaşların hizmetine sunmayı hedefliyor.

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