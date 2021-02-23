Iğdır'da kapanan köy yolları ulaşıma açıldı

Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı yüksek kesimlerde kapanan 14 köy yolu ulaşıma açılırken, karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Iğdır İl Özel İdaresi ekipleri, etkili olan kar yağışı ve yoğun tipiden dolayı kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışma başlattı. Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı yüksek kesimlerde kapanan 14 köy yolu ulaşıma açılırken, çalışmaların aralıksız devam ettiği öğrenildi. Yüksek kesimler dahil kapanan bütün köy yollarının ulaşıma açıldığı, çalışmaların ise aralıksız devam ettiği öğrenildi.