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Iğdır'da kar ve buz ile mücadele toplantısı yapıldı

Iğdır Valisi H.

Engin Sarıibrahim başkanlığında kar ve buzla mücadele koordinasyon toplantısı yapıldı.


Iğdır'da, kar ve buz ile mücadele kapsamında kurum amirlerinin katılımı ile toplantı düzenlendi. Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü tarafından il genelinde alınan kış tedbirlerine ilişkin sunum yapıldı.


Yaşanan kış mevsimi ile birlikte yaşanması muhtemel yoğun kar yağışı ve soğuk havayla birlikte yaşanabilecek buzlanma sebebiyle olası can ve mal kayıplarının önlenmesi ya da en aza indirilebilmesi, müdahale çalışmalarının hızlı ve etkin yapılabilmesi, vatandaşların güvenli, rahat ve huzurlu bir ortamda yolculuk yapmalarını sağlamak, paydaş kurumlar arası koordineli çalışmayı tesis etmek amacıyla gerçekleştirilen kar ve buzla mücadele koordinasyon toplantısında, yoğun kar yağışının ve buzlanmanın görüldüğü havalarda olumsuz durumların yaşanmaması için sürücülerin de uymaları gereken tedbirler ele alınarak geniş kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu.


Yapılan toplantıda Vali Sarıibrahim, kar ve buzla mücadele çalışmalarında olumsuz bir durum yaşanmaması için kurumların koordineli olarak çalışmasının büyük önem arz ettiğini belirterek, kurumlar arası koordinasyonun aralıksız sürdürülmesi talimatını verdi.

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