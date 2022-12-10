Iğdır'da kar ve buzla mücadele koordinasyon toplantısı

Engin Sarıibrahim başkanlığında, “Kar ve Buzla Mücadele Koordinasyon Toplantısı” gerçekleştirildi.

Kar ve buzla mücadelede paydaş kurumların yetkililerinin katılımı ile yapılan toplantıda, Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü tarafından Iğdır genelinde alınan kış tedbirlerine ilişkin sunum yapıldı.

Yaşanan kış mevsimi ile birlikte yaşanması muhtemel yoğun kar yağışı ve soğuk havayla birlikte yaşanabilecek buzlanma sebebiyle yaşanacak can ve mal kayıplarının önlenmesi ya da en aza indirilebilmesi, müdahale çalışmalarının hızlı ve etkin yapılabilmesi, vatandaşların güvenli, rahat ve huzurlu bir ortamda yolculuk yapmalarını sağlamak, paydaş kurumlar arası koordineli çalışmayı tesis etmek amacıyla gerçekleştirilen Kar ve Buzla Mücadele Koordinasyon Toplantısında, yoğun kar yağışının ve buzlanmanın görüldüğü havalarda olumsuz durumların yaşanmaması için sürücülerin de uymaları gereken tedbirler ele alınarak geniş çerçeveli değerlendirmelerde bulunuldu.

Vali Sarıibrahim, kar ve buzla mücadele çalışmalarında olumsuz bir durum yaşanmaması için kurumlar arası koordinasyonun önemini ifade etti.