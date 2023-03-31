Iğdır'da kar ve fırtına etkili oluyor

Iğdır'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı yaşanırken, şehir merkezinde ise fırtına etkili oluyor.

Meteorolojinin Iğdır'ın yüksek kesimleri için yaptığı kar uyarısından sonra gece saatlerinde yüksek kesimlere kar yağdı. Sabah saatlerinde uyanan vatandaşlar Mart ayının son gününde yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ile karşılaşırken, şehir merkezinde ise 3 gündür fırtına ve rüzgar etkili oluyor. Fırtınadan dolayı şehir merkezinde inşaat için etrafı sac demirlerle çevrilen alanın sacları devrildi. Iğdır Belediyesi, toza karşı belirli aralıklarla sokak ve caddeleri sularken, Meteoroloji vatandaşları bugün ve yarın için yağacak kar yağışına karşı ulaşımda aksama, buzlanma, don olayı ve çığ tehlikesine karşı uyardı.