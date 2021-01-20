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Iğdır'da kar ve tipi 52 köy yolunu ulaşıma kapattı

Iğdır’ın yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışı ve tipi nedeniyle 52 köy yolu ulaşıma kapandı.

Iğdır'ın yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışı ve tipi nedeniyle 52 köy yolu ulaşıma kapandı.


Edinilen bilgiye göre, kar yağışı ve tipi nedeniyle Iğdır'da 52 köy yolu ulaşıma kapandı. Iğdır İl Özel İdaresine bağlı ekipler, kentin yüksek kesimlerinde yoğun tipi ve fırtınadan dolayı kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Tuzluca'nın yüksek kesimlerinde bulunan Canderviş mevkiinde kapanan yolu açma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

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