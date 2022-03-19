İhlas Haber Ajansı

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Iğdır'da kar yeniden başladı

Iğdır’da kar yağışı tekrar etkisini göstermeye başladı.

Iğdır'da kar yağışı tekrar etkisini göstermeye başladı.


Meteoroloji Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Iğdır'da kar yağışı yeniden başladı. İlkbahar mevsiminin ilk ayı olan Mart'ta da etkisini sürdüren kar yağışı yüksek kesimler başta olmak üzere bölge genelinde devam ediyor. Yağan kar yağışı ile birlikte Iğdırlılar sabaha kar ile uyandı. Iğdırlılar kışın kar yağmaması ve geçen yılın kurak geçmesi nedeniyle bu yıl umudunu Mart ayında yağan yağışa bıraktı. İl Özel İdaresi ekipleri ise kırsalda karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

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