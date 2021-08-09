Iğdır'da “Karakoyunlu Ata Ocağı Müzesi” açılışı yapıldı

Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesinde Sefer Karakoyunlu tarafından faaliyete geçirilen Karakoyunlu Ata Ocağı Müzesi'nin açılışı çok sayıda kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Iğdır kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan Karakoyunlu ilçesinde yaşayan Sefer Karakoyunlu isimli vatandaş, babasından kendisine miras kalan 2 katlı evi Ata Ocağı Müzesi'ne dönüştürdü. İlçe sakinlerinin de desteğiyle bir araya getirdiği eski tarım aletlerini sergileyen Sefer Karakoyunlu bu şekilde unutulmaya yüz tutmuş tarım ürünlerini de gelecek kuşaklara tanıtmayı hedefliyor. Bu hedef doğrultusunda çalışmalarını hızlandıran Karakoyunlu, çok sayıda protokol üyesi ve vatandaşı Ata Ocağı Müzesi'ne davet ederek müzenin açılışını gerçekleştirdi.

Açılışa Iğdır Belediye Başkan Yardımcısı Ferdi Turan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ, Karakoyunlu Belediyesi ilçe Başkanı Bayram Ali Ballı ile çok sayıda protokol üyesi ve vatandaş katıldı.

"Müzemize bağışlanan bu eşyalar inşallah sonsuza dek burada yaşatılacaktır"

Müzenin açılış konuşmasını yapan Sefer Karakoyunlu, "Geçmişi günümüze taşıyan, gelecek nesiller üzerinde tarih bilinci oluşturmak ve geçmişimizi unutmadan geleceğe emin adımlarla yürümek için bu müzeyi kurduk. Müzemize bağışlanan bu eşyalar inşallah sonsuza dek burada yaşatılacaktır. Müzenin oluşmasına destek olan, katkı sağlayan tüm dostlara teşekkür eder, saygılar sunarız. Müzemiz ücretsiz olup, tüm kamuoyunun ziyaretine açıktır" dedi.

Programa katılan davetliler Sefer Karakoyunlu'yu yaptığı anlamlı çalışmasından dolayı tebrik ederken, program Sefer Karakoyunlu'nun katılımcılara sunduğu ikramla sona erdi.