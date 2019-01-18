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Iğdır'da karne heyecanı

Iğdır’da eğitim öğretim gören 50 bin öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.

Iğdır'da eğitim öğretim gören 50 bin öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.


Merkez Hürriyet İlkokulunda düzenlenen programa, Iğdır Vali Yardımcısı Halit Benek, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.


Vali Yardımcısı Halit Benek, Öğrencilere karnelerini dağıtarak tatil boyunca dinlenmelerini boş zamanlarını kitap okuyup oyun oynayarak geçirmelerini istedi. Benek, “yarıyıl tatiliniz başlıyor. Bunu iyi değerlendirin. Hem dinlenin hem de eksik derslerinizi tamamlayın. Belli bir plan yapın ve o plan doğrultusunda kitap okuyup ders çalışın” dedi.


Karnesini alan öğrencilere kitap hediye eden İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen ise, “Dersleri iyi olmayan öğrenciler üzülmesin. Önümüzde ki dönem daha çok çalışıp o dersleri kurtarabilirsiniz” şeklinde konuştu.

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