Iğdır'da karne sevinci

2018-2019 Eğitim-Öğretim yılının sona ermesiyle birlikte, Iğdır'da 50 bin öğrenci karne sevinci yaşadı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü´nün Mehmet Çavuş İlkokulunda düzenlediği 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı kapanış törenine, Iğdır Valisi Enver Ünlü, Milli Eğitim Müdür Vekili Ercan Budanur, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

Karne töreninde konuşan Iğdır Valisi Enver Ünlü, “Bir öğretim yılı daha geride kaldı. Bizi okutan anne, baba ve devletimize layık olacağız. Öğretmenlerin çocuklarımızı yetiştirmede emeği çoktur. Onların emeği inkar edilemez. Atatürk'ün dediği gibi “öğretmenler gelecek nesilleri yetiştirenlerdir” sizler emek sarf ederek çocukları yetiştirdiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Bol bol kitap okuyun, oynayın yazın tadını çıkarın doğayla baş başa olun. Yaz tatilinizi iyi değerlendirin. Size tavsiyem, ne olursanız olun mevki makam sahibi olsanız dahi dürüst doğru olun yüreğinizden sevgi eksik olmasın” dedi.

Karneleri dağıtan Ünlü, daha sonra öğrencilere kitap, oyuncak, satranç hediye etti.