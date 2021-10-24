Iğdır'da "Kazanım Değerlendirme Uygulaması" ile ilgili toplantı yapıldı

Iğdır Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı başkanlığında Türkiye geneli yapılacak olan "Kazanım Değerlendirme Uygulaması" ile ilgili toplantı yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından salgın sürecinden kaynaklı ortaya çıkan geçmiş öğrenme kayıplarının tespiti için çalışma başlatıldı. Bu çalışma kapsamında Türkiye geneli 7, 8, 11 ve 12. sınıflara dönük "Kazanım Değerlendirme Uygulaması" başlatıldı. Bu uygulama ile ilgili Iğdır'da Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı başkanlığında toplantı yapıldı. Kazanım Değerlendirme Uygulamasına resmî ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının yedi ve sekizinci sınıf öğrencileri, tüm resmî ve özel liselerin on bir ve on ikinci sınıf öğrencileri katılacak.